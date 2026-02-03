В Приморье создан мобильный щит: система защиты от наводнений готова к любым ЧС

«Наводнения — это был вызов нам. Постоянный поиск и привлечение специалистов, техники, ее нехватка требовали принятия новых решений… За последнее время закуплено около 130 единиц техники. В итоге это дало возможность эффективно чистить реки, и за последние годы расчищено и укреплено 250 километров рек и берегов», — подчеркнул глава региона во время «Прямого разговора» 29 января.
Кожемяко отметил, что работа ведется непрерывно. Так, в настоящее время специалисты задействованы на реках Дачная, Зеркальная и Партизанская. Только за прошлый год было расчищено 115 километров водных объектов в семи муниципалитетах, что позволило с минимальными затратами защитить территории от непогоды. Губернатор добавил, что сформированная группировка спецтехники обладает высокой мобильностью и может применяться не только при паводках, но и в других ЧС.
Особое внимание, как заявил Кожемяко, уделяется кадровому и научному обеспечению. В крае работает климатическая лаборатория совместно с ДВО РАН, ведутся исследования реки Раздольная. Кроме того, в Гидрометеорологическом техникуме восстановили подготовку гидротехников, где сейчас обучаются около 20 человек. Планируется подключить к этой программе и другие колледжи.
