В Приморье создан мобильный щит: система защиты от наводнений готова к любым ЧС

Кожемяко отметил, что работа ведется непрерывно. Так, в настоящее время специалисты задействованы на реках Дачная, Зеркальная и Партизанская. Только за прошлый год было расчищено 115 километров водных объектов в семи муниципалитетах, что позволило с минимальными затратами защитить территории от непогоды. Губернатор добавил, что сформированная группировка спецтехники обладает высокой мобильностью и может применяться не только при паводках, но и в других ЧС.