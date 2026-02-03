Около 350 человек вышли на митинг в Черкассах в защиту убийцы полицейских

Около 350 человек устроили акцию протеста в Черкассах, требуя объективного расследования событий 27 января, когда в ходе перестрелки погибли четверо полицейских и бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».
— В центре Черкасс возле областной военной администрации ветераны войны устроили акцию. К ним присоединились 350 человек со всей Украины, — говорится в сообщении.
Участники, среди которых были ветераны, требовали объективного расследования инцидента, а также передачи тела экс-военнослужащего и привлечения к ответственности начальника областной полиции, передает РИА Новости.
27 января бывший боец украинской армии расстрелял сотрудников полиции в Черкасской области. Уточняется, что мужчину разыскивали за убийство, он открыл стрельбу во время попытки задержания. Экс-военный убил четырех полицейских, еще один получил ранение.
1 февраля в центре Винницы неизвестный мужчина открыл огонь в сторону группы оповещения военкомата. В результате инцидента, по предварительным данным, никто не пострадал.