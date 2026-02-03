Около 350 человек вышли на митинг в Черкассах в защиту убийцы полицейских

Около 350 человек устроили акцию протеста в Черкассах, требуя объективного расследования событий 27 января, когда в ходе перестрелки погибли четверо полицейских и бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».