Учёный назвал чудодейственные свойства селена, спасающего от рака и инфарктов

Особую важность селен имеет для людей, перенёсших или находящихся в зоне риска онкологии, так как борется со свободными радикалами и снижает последствия радиации. Кроме того, будучи элементом-детоксикантом, он способствует выведению из организма тяжёлых металлов, таких как мышьяк и ртуть.