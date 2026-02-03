Учёный назвал чудодейственные свойства селена, спасающего от рака и инфарктов

Эксперт выделил несколько основных ролей селена. Прежде всего, он играет важную роль в поддержке иммунитета, входя в состав антиоксидантной системы и помогая организму бороться с вирусной нагрузкой и снижать риск онкологии.
Вторая важная функция селена кардиопротекторная. Он защищает человека от риска инфаркта миокарда. Было доказано, что дефицит селена повышает риск развития инфаркта в семь раз. Третья немаловажная функция селена — участие в работе опорно-двигательного аппарата, а точнее крупных суставов. При его дефиците возникает риск артрозов.
Андрей Скальный.
Эксперт АНО НИИ функционального питания, кандидат медицинских наук в области элементологии.
Селен также называют элементом молодости и красоты. Как отметил учёный, его активно применяют в дерматологии и косметологии для лечения псориаза, себореи, алопеции и других заболеваний.
Особую важность селен имеет для людей, перенёсших или находящихся в зоне риска онкологии, так как борется со свободными радикалами и снижает последствия радиации. Кроме того, будучи элементом-детоксикантом, он способствует выведению из организма тяжёлых металлов, таких как мышьяк и ртуть.
«Учитывая роль селена в поддержании нормальной функции печени и почек, а также лёгких, селен рекомендован для приёма лицам, злоупотребляющим алкоголем и курильщиков. У селена есть синергист в лице витамина Е, с которым они вместе выполняют антиоксидантную защиту, снимают воспаление и способствуют регенерации тканей», — отметил врач.
Большое количество селена содержится в орехах, особенно в бразильском орехе, зерновых, бобовых, кукурузе, подсолнечниковом масле и семечках, грибах, сале, жирном мясе, ржаном хлебе, луке, чесноке, зелени.
