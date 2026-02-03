Ричмонд
Восьмого конфликтного амурского тигра с начала года отловили в Приморье

Хищник беспокоил жителей трёх сёл.

Источник: PrimaMedia.ru

Очередного амурского тигра отловили специалисты в Приморье. Взрослого самца, неоднократно появлявшегося в населённых пунктах Уссурийского городского округа, поймали в селе Улитовка. С прошлого года тигр вызывал обеспокоенность жителей сёл Кроуновка, Яконовка и Кугуки, сообщила пресс-служба краевого правительства.

«Сейчас хищника везут в реабилитационный центр в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра и дальнейшего решения о его судьбе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что усиление службы охотнадзора Приморья позволило оперативно реагировать на подобные случаи и минимизировать риски для населения. Сейчас число штата сотрудников составляет 194 человека.

Ранее ИА PrimaMedia сообщало, что двух молодых амурских тигров, отловленных недавно в Хасанском районе, успешно вернули в естественную среду обитания. Для мониторинга их перемещений и безопасности на животных надели специальные спутниковые ошейники.

Также напомним, что тигр напал на собаку около магазина в селе Барабаш в ночь с 29 на 30 января. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения торговой точки. Ранее в селе Ракитное полосатый хищник устроил серию нападений на домашних собак.