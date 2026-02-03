В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега

Обращение с соответствующим предложением к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину имеется в распоряжении РИА Новости.
«В целях стимулирования данной позитивной практики и справедливого поощрения социально ответственных граждан считаю целесообразным рассмотреть возможность внедрения механизма предоставления им скидки на оплату общедомовых коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт общего имущества МКД)», — сказано в документе.
В нем отмечается, что механизм может работать на основе решения общего собрания собственников, которое утверждает перечень допустимых добровольных работ и их стоимость в условных трудозатратах.
«Совет дома или уполномоченная инициативная группа организуют учет: фиксируют факт, объем и исполнителей работ через фото-/видеоматериалы и запись в журнале с подписями. На основании этих подтвержденных документов управляющая организация или ТСЖ пересчитывает и уменьшает размер взноса на содержание общего имущества для конкретного собственника-участника. Скидка применяется строго к общедомовой части платежа, не затрагивая плату за индивидуальные коммунальные услуги», — подчеркивается в обращении.
По мнению вице-спикера Госдумы, для предотвращения злоупотреблений следует установить предельный размер ежемесячной скидки, например, до 50% от общедомовой составляющей, и годовой лимит трудозатрат на одного человека. Контроль за процессом, согласно предложению, будет осуществляться советом дома и жилищной инспекцией.
«Убежден, что данная мера будет способствовать не только справедливому поощрению граждан, но и повысит эффективность управления МКД, снизит социальную напряженность и сформирует новые модели ответственного отношения к общему имуществу», — считает Чернышов.