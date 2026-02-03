Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега

Чернышов предложил ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести субсидии на оплату услуг ЖКХ для граждан, которые на добровольной основе принимают участие в работах по содержанию имущества, в том числе помогают в уборке снега и наледи.

Обращение с соответствующим предложением к главе Минстроя РФ Иреку Файзуллину имеется в распоряжении РИА Новости.

«В целях стимулирования данной позитивной практики и справедливого поощрения социально ответственных граждан считаю целесообразным рассмотреть возможность внедрения механизма предоставления им скидки на оплату общедомовых коммунальных услуг (содержание и текущий ремонт общего имущества МКД)», — сказано в документе.

В нем отмечается, что механизм может работать на основе решения общего собрания собственников, которое утверждает перечень допустимых добровольных работ и их стоимость в условных трудозатратах.

«Совет дома или уполномоченная инициативная группа организуют учет: фиксируют факт, объем и исполнителей работ через фото-/видеоматериалы и запись в журнале с подписями. На основании этих подтвержденных документов управляющая организация или ТСЖ пересчитывает и уменьшает размер взноса на содержание общего имущества для конкретного собственника-участника. Скидка применяется строго к общедомовой части платежа, не затрагивая плату за индивидуальные коммунальные услуги», — подчеркивается в обращении.

По мнению вице-спикера Госдумы, для предотвращения злоупотреблений следует установить предельный размер ежемесячной скидки, например, до 50% от общедомовой составляющей, и годовой лимит трудозатрат на одного человека. Контроль за процессом, согласно предложению, будет осуществляться советом дома и жилищной инспекцией.

«Убежден, что данная мера будет способствовать не только справедливому поощрению граждан, но и повысит эффективность управления МКД, снизит социальную напряженность и сформирует новые модели ответственного отношения к общему имуществу», — считает Чернышов.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше