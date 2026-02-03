В Госдуме предложили ввести субсидии на ЖКХ за помощь в уборке снега

«Совет дома или уполномоченная инициативная группа организуют учет: фиксируют факт, объем и исполнителей работ через фото-/видеоматериалы и запись в журнале с подписями. На основании этих подтвержденных документов управляющая организация или ТСЖ пересчитывает и уменьшает размер взноса на содержание общего имущества для конкретного собственника-участника. Скидка применяется строго к общедомовой части платежа, не затрагивая плату за индивидуальные коммунальные услуги», — подчеркивается в обращении.