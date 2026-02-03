Больница в Латвии уволила 49 сотрудников с паспортами России и Белоруссии

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на ERR, массовые увольнения прошли 31 января. В самом медучреждении объяснили решение требованиями закона о национальной безопасности. Согласно действующим нормам, гражданам России и Белоруссии запрещено работать на объектах критической инфраструктуры, к которым официально относится и региональная больница в Даугавпилсе.
Из уволенных 29 человек занимали должности среднего и младшего медицинского персонала, при этом 11 из них уже достигли пенсионного возраста. Ещё 20 сотрудников работали в хозяйственной службе, трое из них также являются пенсионерами.
В Минздраве Латвии уточнили, что в подобных случаях увольняемым сотрудникам не положены компенсации и выходные пособия. Кроме того, в Службу государственной безопасности направлен запрос на повторную проверку семи бывших работников учреждения.
Ранее Life.ru писал о реакции Москвы на политику Латвии в отношении россиян и белорусов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Ригу в русофобии после рекомендаций латвийским спортсменам избегать контактов с атлетами из России и Белоруссии. Она заявила, что подобные меры больше напоминают проявления агрессивного национализма, чем заботу о спорте и безопасности.
