Больница в Латвии уволила 49 сотрудников с паспортами России и Белоруссии

Ранее Life.ru писал о реакции Москвы на политику Латвии в отношении россиян и белорусов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Ригу в русофобии после рекомендаций латвийским спортсменам избегать контактов с атлетами из России и Белоруссии. Она заявила, что подобные меры больше напоминают проявления агрессивного национализма, чем заботу о спорте и безопасности.