Больница в Латвии уволила 49 сотрудников с паспортами России и Белоруссии

В Латвии разгорается новый скандал вокруг кадровых чисток по национальному признаку. Даугавпилсская региональная больница в один день уволила сразу 49 сотрудников с гражданством России и Белоруссии.

Источник: Life.ru

Как сообщает агентство LETA со ссылкой на ERR, массовые увольнения прошли 31 января. В самом медучреждении объяснили решение требованиями закона о национальной безопасности. Согласно действующим нормам, гражданам России и Белоруссии запрещено работать на объектах критической инфраструктуры, к которым официально относится и региональная больница в Даугавпилсе.

Из уволенных 29 человек занимали должности среднего и младшего медицинского персонала, при этом 11 из них уже достигли пенсионного возраста. Ещё 20 сотрудников работали в хозяйственной службе, трое из них также являются пенсионерами.

В Минздраве Латвии уточнили, что в подобных случаях увольняемым сотрудникам не положены компенсации и выходные пособия. Кроме того, в Службу государственной безопасности направлен запрос на повторную проверку семи бывших работников учреждения.

Ранее Life.ru писал о реакции Москвы на политику Латвии в отношении россиян и белорусов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила Ригу в русофобии после рекомендаций латвийским спортсменам избегать контактов с атлетами из России и Белоруссии. Она заявила, что подобные меры больше напоминают проявления агрессивного национализма, чем заботу о спорте и безопасности.

Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

