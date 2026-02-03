В ГД предложили включить уход за ребенком в льготный стаж для досрочной пенсии

По словам Лантратовой, в правоприменительной практике часто встречается подмена понятий общего (трудового) стажа, страхового стажа и специального (льготного) стажа, что приводит к снижению доступности досрочного пенсионного обеспечения для женщин, совмещающих работу в социальной сфере с уходом за детьми. Сейчас Трудовой кодекс РФ учитывает отпуск по уходу за ребенком для трудовых гарантий, но для досрочной пенсии эти периоды, как правило, не засчитываются, кроме случаев, когда отпуск начался до 6 октября 1992 года.