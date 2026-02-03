В ГД предложили включить уход за ребенком в льготный стаж для досрочной пенсии

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова (СР) направила письмо министру труда и социальной защиты РФ Антону Котякову с предложением включить отпуск по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж для досрочного назначения пенсий педагогам, медицинским работникам и другим социально значимым категориям. Документ есть в распоряжении ТАСС.
По словам Лантратовой, в правоприменительной практике часто встречается подмена понятий общего (трудового) стажа, страхового стажа и специального (льготного) стажа, что приводит к снижению доступности досрочного пенсионного обеспечения для женщин, совмещающих работу в социальной сфере с уходом за детьми. Сейчас Трудовой кодекс РФ учитывает отпуск по уходу за ребенком для трудовых гарантий, но для досрочной пенсии эти периоды, как правило, не засчитываются, кроме случаев, когда отпуск начался до 6 октября 1992 года.
«Представляется целесообразным обеспечить обязательное включение отпусков по уходу за ребенком в специальный (льготный) стаж, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, для педагогических работников, медицинских работников и иных категорий, которым досрочное пенсионное обеспечение предоставляется по законодательству, без ограничений по дате начала отпуска и без дискриминирующих “переходных” оговорок», — написала Лантратова.
Кроме того, она предложила увеличить пенсионные коэффициенты за уход за ребенком до 1,5 года с закреплением повышенных значений не ниже ориентировочно 2,7 ИПК за первого ребенка, 5,4 ИПК за второго и 8,1 ИПК за третьего и последующих.
По мнению Лантратовой, реализация этих изменений поможет устранить разрыв между трудовыми гарантиями и пенсионными правами, снизить количество судебных споров и повысить доверие к системе социальной защиты.