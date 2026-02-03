Профессор Шахмарданов сравнил эпидемический потенциал оспы обезьян и COVID-19

«Ожидать единичных, спорадических случаев распространения оспы обезьян в РФ можно и нужно — это логичное развитие любой завозной инфекции. Однако высокого эпидемического потенциала, как у гриппа или COVID-19, вирус не имеет. Он передается при тесном контакте, что не приводит к взрывным вспышкам в общей популяции. Риск для широких слоев населения, не имеющих тесных контактов с заболевшим, остается крайне низким», — сказал он.