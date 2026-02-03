Профессор Шахмарданов сравнил эпидемический потенциал оспы обезьян и COVID-19

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Оспа обезьян не обладает таким же высоким пандемическим потенциалом, как ковид или грипп, при этом единичные завозы на территорию РФ возможны и ожидаемы. Об этом сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов.
«Ожидать единичных, спорадических случаев распространения оспы обезьян в РФ можно и нужно — это логичное развитие любой завозной инфекции. Однако высокого эпидемического потенциала, как у гриппа или COVID-19, вирус не имеет. Он передается при тесном контакте, что не приводит к взрывным вспышкам в общей популяции. Риск для широких слоев населения, не имеющих тесных контактов с заболевшим, остается крайне низким», — сказал он.
По его словам, в России действует строгий противоэпидемический протокол для таких заболеваний: все контакты выявляются и находятся под наблюдением в течение 21 дня. Кроме того, существует специфическая вакцина на основе вируса осповакцины, которая эффективна и против Mpox. Она используется для защиты контактных лиц и групп риска.
Эксперт уточнил, что среди основных путей передачи инфекции можно выделить тесный физический контакт, особенно с поврежденными кожными покровами и слизистыми оболочками зараженного человека. Опасен может быть и длительный тесный контакт «кожа к коже», например, объятия, массаж, интимная близость.
Mpox может передаваться и через предметы, а также при длительном личном общении и тесном контакте. «Вирус циркулирует в человеческой популяции. Отсутствие выезда за границу не исключает заражения — достаточно контакта с человеком, который мог заразиться, в том числе бессимптомно или со стертой формой болезни», — подчеркнул эксперт.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о подтвержденном случае оспы обезьян в Московской области. В ведомстве уточнили, что выявлены лица, которые контактировали с больным. За ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции.