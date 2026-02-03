Суд рассмотрит дело о незаконном сбыте лекарств на 2 миллиона рублей в Приморье

Прокуратура Фрунзенского района Владивостока направила в суд уголовное дело в отношении генерального директора компании. Его обвиняют в незаконной продаже незарегистрированных лекарств и медицинских изделий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По версии следствия, женщина организовала в городе розничную торговлю препаратами иностранного производства, которые не имели документов, подтверждающих их качество и безопасность.
В ее сети магазинов было реализовано 2,5 тысячи единиц 31 наименования незарегистрированных медикаментов, на сумму более 2 миллионов рублей. Препараты продавались без лицензии и разрешений.
Дело было передано в Фрунзенский районный суд Владивостока, где будет рассмотрено по существу. Женщина обвиняется по статье УК РФ «Незаконный сбыт незарегистрированных лекарств в крупном размере».