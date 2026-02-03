Около 500 новых автомобилей для РФ задержаны на китайской таможне из-за новых правил

По оценкам аналитиков, неизбежен рост цен на ввозимые иномарки. К увеличению стоимости приведут расходы на полугодовое хранение в Китае, усложнение логистики и закладываемые в цену риски. Например, Mazda CX-5, стоившая в прошлом году 3,5 млн рублей, к концу лета может подорожать до 4 млн и более, при этом фактически получив статус автомобиля с пробегом. Эта ситуация может сделать более привлекательными локализованные китайские бренды.