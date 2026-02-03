Около 500 новых автомобилей для РФ задержаны на китайской таможне из-за новых правил

Согласно новому правилу, автомобиль, приобретенный на внутреннем рынке Китая, может быть вывезен за границу только через 180 дней. Эта мера, по сути, переводит новые машины в статус подержанных для целей экспорта, что парализовало действовавшие схемы оперативных поставок и грозит серьезными последствиями для рынка.
«Человек продал свою старую машину, собрал деньги, нашел “проверенного” поставщика, заключил договор и предвкушает, как через пару месяцев получит ключи от новенького кроссовера. А вместо этого получает вежливое: “Простите, из-за новых правил поставки задерживаются минимум до лета”. И это в лучшем случае», — пишет автор дзен-канала «ТрещМаш».
В целом, новые правила создают несколько уровней проблем. Во-первых, это прямые риски для покупателей, включая возможное мошенничество со стороны продавцов. Во-вторых, зависимость российского рынка от неофициальных каналов, которые теперь парализованы иностранным законом, ведет к удорожанию и дестабилизации. В-третьих, возникает вопрос о целесообразности внутренних сборов, таких как утилизационный, которые не обеспечивают защиту от подобных внешних регуляторных изменений, определяющих конечную стоимость и доступность автомобилей.
Позиция продавцов на рынке неоднозначна. Часть из них, как и покупатели, столкнулась с невозможностью выполнить обязательства из-за внезапных изменений в законодательстве. Однако на фоне неразберихи отмечаются случаи, когда компании, зная о новых правилах, продолжают рекламировать быстрые поставки и принимать предоплату, что может квалифицироваться как мошенничество.
По оценкам аналитиков, неизбежен рост цен на ввозимые иномарки. К увеличению стоимости приведут расходы на полугодовое хранение в Китае, усложнение логистики и закладываемые в цену риски. Например, Mazda CX-5, стоившая в прошлом году 3,5 млн рублей, к концу лета может подорожать до 4 млн и более, при этом фактически получив статус автомобиля с пробегом. Эта ситуация может сделать более привлекательными локализованные китайские бренды.
Ранее сообщалось, что на границе РФ скопились автомобили из Японии, владельцы которых не успели их ввезти до повышения утилизационного сбора. Между тем, осенью 2025 года стало известно о законодательной инициативе, согласно которой автомобили, оставленные на таможне, могут переходить в госсобственность уже через 30 дней.