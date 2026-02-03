Как вынудить мошенника повесить трубку, объяснил эксперт

Об этом в беседе с РИА Новости заявил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин, сообщает ИА DEITA.RU.
Парламентарий объяснил, что злоумышленники работают по строго определённым алгоритмам, целью которых является вызов у собеседника определённых эмоциональных реакций — страха, растерянности или сильного желания срочно защитить свои деньги. Они стараются добиться этого, используя тактику нагнетания эмоциональной напряжённости и давления.
В этой связи депутат посоветовал россиянам не пытаться вести сложный диалог или вести разговор в надежде переиграть афериста. Вместо этого важно быстро и безопасно снизить его интерес, не давая ему поводов для продолжения манипуляций. Один из наиболее эффективных методов — сохранять спокойствие и отвечать нейтральным, коротким тоном без уточнений.
Также Немкин рекомендует переводить ответственность на третьи стороны или внешние процедуры, что значительно усложняет задачу злоумышленников. Упоминание о проверке операций в банке, о том, что звонок записывается или что безопасность занимается проверкой номера, создаёт у мошенника ощущение риска и повышает шансы, что он сам решит прервать разговор, чтобы не быть пойманным.
Очень важно избегать попыток разоблачить злоумышленника, так как это только продлевает диалог и даёт ему ещё больше времени для манипуляций. Взамен лучше спокойно и последовательно повторять, что разговор продолжать не намерен и ничего обсуждать по телефону не собирается.