Требования незаконны: Россиянам объяснили, что могут проверять в смартфонах в метро

Служба безопасности метрополитена имеет право на проверку смартфона пассажира, однако не может претендовать на просмотр находящейся на телефоне личной информации. Об этом напомнил адвокат Олег Зернов.
«Тайна переписки и телефонных переговоров охраняется Конституцией РФ и может быть ограничена только судебным решением», — сказал юрист РИА Новости.
Адвокат напомнил, что при досмотре в метро проверяется только работоспособность гаджета. Таким образом выявляют возможные взрывоопасные объекты, замаскированные под электронные устройства.
На просьбы сотрудника безопасности показать переписки или продемонстрировать, какие приложения установлены на устройстве, можно отвечать отказом.
«Такие требования незаконны», — напомнил Зернов.
Напомним, у пассажиров метро могут выборочно досматривать мобильные телефоны. Меры по досмотру мобильников установлены приказом Минтранса России от 4 февраля 2025 года.
Как польские пограничники жёстко досматривали россиян перед Новым годом, вскрывая новогодние подарки и выбрасывая праздничную мишуру и игрушки, читайте здесь на KP.RU.