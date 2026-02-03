В Новосибирске назвали возраст самых юных и самых возрастных молодожёнов

В Новосибирской области 102 человека заключили брак, выйдя за рамки традиционного возраста для вступления в брак. Среди пожилых пар, где возраст жениха превышает 80 лет, преобладают мужчины, в то время как среди пар, где одному из супругов от 16 до 18 лет, значительно больше девушек.
По данным управления ЗАГС Новосибирской области, в 2025 году 17 мужчин и 6 женщин старше 80 лет вступили в брак.
Среди самых возрастных пар — мужчина 85 лет и женщина 80 лет. Вторая пара состоит из жениха 84 лет и невесты 83 лет, а третья пара — из мужчины 82 лет и его невесты, которой 84 года. Все три пары уже были женаты ранее.
Среди молодых пар ситуация противоположная: на 68 невест, не достигших 18 лет, приходится 21 жених того же возраста. Только 11 из них вступили в брак с ровесницами, остальные 10 женились на девушках старше 18 лет.
Как отметили в управлении ЗАГС, в России брачный возраст составляет 18 лет, но при наличии уважительных причин местные органы власти могут разрешить заключение брака с 16 лет, если этого попросят сами будущие супруги, сообщает VN.ру.
Татьяна Картавых