Стартовали продажи субсидированных билетов «Аэрофлота» на летний сезон-2026

География субсидируемых государством перелётов в 2026 году расширена до 25 направлений. Основные направления охватывают Дальний Восток, Калининград и Сибирь.
Например, стоимость такого билета по направлениям Владивосток — Москва и Владивосток — Санкт-Петербург составляет 10,2 тысячи рублей. Самые дешёвые билеты — 5 500 и 6 000 рублей, это направления между городами Сибири и Дальнего Востока (Красноярск — Благовещенск, Хабаровск — Иркутск и другие).
Субсидированные билеты доступны жителям Дальнего Востока (право на субсидию нужно подтвердить документом о прописке), а также льготным категориям граждан: членам многодетных семей, молодёжи до 23 лет, пенсионерам — женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет, инвалидам первой группы и их сопровождающим, инвалидам с детства. Также льготу распространили на детей, которые отправляются по путёвке на отдых в ВДЦ «Океан» под Владивостоком.
Субсидированные билеты сейчас можно приобрести и в кассах «Аэрофлота», и на официальном сайте перевозчика. Раньше покупка льготных билетов была доступна только в кассах, что приводило к столпотворениям в точках продаж, покупателям приходилось занимать очереди с пяти утра, а некоторые и вовсе ночевали у входа в офис.
Возможность продажи субсидированных билетов пока действует в экспериментальном порядке до 2 ноября 2026 года. Инициатива поступила от Минтранса РФ, Кабмин её поддержал.