Стартовали продажи субсидированных билетов «Аэрофлота» на летний сезон-2026

Субсидированные билеты доступны жителям Дальнего Востока (право на субсидию нужно подтвердить документом о прописке), а также льготным категориям граждан: членам многодетных семей, молодёжи до 23 лет, пенсионерам — женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет, инвалидам первой группы и их сопровождающим, инвалидам с детства. Также льготу распространили на детей, которые отправляются по путёвке на отдых в ВДЦ «Океан» под Владивостоком.