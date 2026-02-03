В Новосибирской области назвали любимые и необычные имена 2025 года

Самыми популярными именами стали Михаил и Ева. Часто мальчиков называли Сашами, Артемами, Иванами, Димами и Максимами, а также именами, которые ещё недавно считались редкими — Матвей, Тимофей, Лев, Роман. Среди девочек чаще всего встречались София, Анна, Варвара, Виктория, Мария, Полина, а также Алиса, Василиса и Мирослава.