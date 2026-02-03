В Новосибирской области назвали любимые и необычные имена 2025 года

В управлении ЗАГС по Новосибирской области назвали самые редкие и популярные имена, данные за 2025 год. Среди новорожденных больше всего мальчиков назвали Миш, Саш и Ев, а девочек — Софий. Всё чаще родители выбирают сложносоставные имена, сочетая сразу несколько вариантов, пишет vn.ru.
Так, в прошлом году новосибирские малыши получили имена: Добрыня-Александр, Клим-Матвей, Александр-Илья, Алерия-Мария, Анна-Мария, Ева-Мария, Лада-Леля, Мария-Александра, Николь-Малика.
Любители редких мужских имен выбирали Авдеев, Аристарх, Велеслав, Влас, Дарий, Даримир, Евпатий, Ермак, Лавр, Мефодий. Среди женских редких имен были Аксинья, Акулина, Лукерья, Марфа, а также Феврония, Аполлинария, Вселена и Изольда. Даже привычное имя Аркадий стало редкостью — в 2025 году его дали только одному ребенку.
Самыми популярными именами стали Михаил и Ева. Часто мальчиков называли Сашами, Артемами, Иванами, Димами и Максимами, а также именами, которые ещё недавно считались редкими — Матвей, Тимофей, Лев, Роман. Среди девочек чаще всего встречались София, Анна, Варвара, Виктория, Мария, Полина, а также Алиса, Василиса и Мирослава.