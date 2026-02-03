Поезда из Москвы в Новосибирск задержались из-за аварии на Транссибе

Крупная авария на Транссибирской магистрали в европейской части страны отозвалась задержками поездов, следующих через Новосибирск. Несколько пассажирских составов идут с ощутимым опозданием и прибудут в город позже расписания.
Инцидент произошёл днём 1 февраля на перегоне Шалегово — Оричи в Кировской области. Там с рельсов сошли 22 вагона грузового поезда. Повреждённым оказался участок пути протяжённостью около 300 метров и контактная сеть.
«Восстановительные работы продолжаются до сих пор, движение было полностью перекрыто более суток», — сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».
Пока железнодорожники приводили пути в порядок, пассажиров между станциями Котельнич и Киров перевозили автобусами. Составы временно разворачивали по этим станциям, чтобы сохранить сообщение. Лишь вечером 2 февраля по одному пути удалось открыть движение.
На утро 3 февраля известно о задержках сразу нескольких поездов, которые должны пройти через Новосибирск.
Поезд № 2 Москва — Владивосток, следующий резервным составом, отстаёт от графика примерно на пять часов. В столицу Сибири он прибудет не раньше 14:45 по местному времени, и задержка может составить около трёх с половиной часов и более.
Поезд № 82 Москва — Улан-Удэ сначала потерял полтора часа, но по дороге сумел наверстать часть времени. Сейчас его отставание сократилось до 38 минут, и есть вероятность, что в Новосибирск он придёт почти по расписанию.
По составам № 70 Москва — Чита и № 10 Москва — Владивосток точных данных пока нет. Предварительно, они тоже выбились из графика на несколько часов.
Серьёзнее всего задержался поезд № 68 Москва — Абакан. Он прошёл Киров глубокой ночью с опозданием более чем на десять часов. В Новосибирске его ждут 4 февраля и не раньше полудня.
Ещё один поезд № 2 Москва — Владивосток также прошёл проблемный участок с шестичасовой задержкой. К моменту прибытия в Новосибирск он может сократить отставание.