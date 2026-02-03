Ажиотаж вокруг снежного барса в горах Алматы обернулся проблемой

Уникальные кадры сомнительного качества, на которых снежный барс прогуливается в своей естественной среде, заполонили соцсети. Люди охотно делятся результатами своей фото- и видеоохоты, не понимая, какой опасности подвергают себя, подходя близко и беспокоя дикое хищное животное.
Фотограф Дмитрий Доценко считает, что не следует рисковать жизнью, делая снимки ради лайков в соцсетях. Он советует наблюдать за жизнью обитателей природы из работ профессионалов.
Вместе с коллегой-фотографом из института зоологии, Доценко устроил небольшой скрадок за скалами и ждал появления барса на достаточном расстоянии. Это важный момент: животное само подошло к ним, а не они к нему. С дальнего расстояния с телеобъективами они сделали детализированные и интересные фотографии.
В республиканском институте зоологии объяснили, что снежные барсы спускаются к низовьям в поисках добычи. Такой людской интерес только добавил работы сотрудникам института и Иле-Алатауского нацпарка.
Для барса это фактор беспокойства, так как он не привык к популярности. Для сотрудников это увеличение рабочего дня и попытки воздействовать на посетителей, потому что законодательно запретов нет.
В целях защиты и наблюдения за снежным барсом учёные установили на него спутниковый ошейник и взяли анализы для оценки состояния здоровья. Хищник благополучно покинул район и переместился в другое место обитания.