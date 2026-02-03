Жителей районного поселка в Омской области предупредили о звуках, похожих на взрыв

Жители районного поселка Большеречье могут слышать 3 февраля громкие хлопки, похожие на взрывы. Районная газета «Наша иртышская правда» успокаивает сельчан, объясняя возможные громкие звуки технологическими работами на местной котельной.
«Уважаемые жители поселка Большеречье!
Судя по количеству просмотров сообщения — их на данный момент всего 310 — сообщение не вызвало ажиотаж у местных жителей. Возможно, причиной этому стала поздняя публикация объявления (в 20−00), а возможно, что большереченцы — просто смелые люди, которых трудно напугать какими-то хлопками.