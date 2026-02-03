Жителей районного поселка в Омской области предупредили о звуках, похожих на взрыв

Судя по количеству просмотров сообщения — их на данный момент всего 310 — сообщение не вызвало ажиотаж у местных жителей. Возможно, причиной этому стала поздняя публикация объявления (в 20−00), а возможно, что большереченцы — просто смелые люди, которых трудно напугать какими-то хлопками.