Жителей районного поселка в Омской области предупредили о звуках, похожих на взрыв

Сельчан призвали отнестись к этому спокойно, так как объяснением хлопков названа продувка газопровода на местной котельной.

Источник: Комсомольская правда

Жители районного поселка Большеречье могут слышать 3 февраля громкие хлопки, похожие на взрывы. Районная газета «Наша иртышская правда» успокаивает сельчан, объясняя возможные громкие звуки технологическими работами на местной котельной.

«Уважаемые жители поселка Большеречье! 2—3 февраля проводится продувка наружного газопровода на центральной котельной по улице Ленина. Возможно, будут слышны громкие хлопки», — сообщило издание на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по количеству просмотров сообщения — их на данный момент всего 310 — сообщение не вызвало ажиотаж у местных жителей. Возможно, причиной этому стала поздняя публикация объявления (в 20−00), а возможно, что большереченцы — просто смелые люди, которых трудно напугать какими-то хлопками.