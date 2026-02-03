Секреты Академиков Чудес: Снегурочка раскрыла обувь, что сохранит ноги в тепле в мороз

Лучшая обувь для такой погоды — валенки! Волшебный войлок, в котором много-много воздуха, как в снежном сугробе, не даёт морозу пробраться внутрь, а ноге — затечь. А прочная подошва или галоши защитят от слякоти и натоптанных ледяных дорожек.
Всероссийская Снегурочка из Костромы.
Если валенки не подходят по стилю, Снегурочка поделилась рекомендациями своих помощников — Академиков Снежных чудес:
Сухость превыше всего. Перед выходом на мороз обувь должна быть полностью сухой, даже изнутри. Сушите её подальше от батареи, пусть сохнет медленно;Волшебная пропитка. Современные сапожки можно обработать водоотталкивающими спреями сразу после покупки и повторять время от времени — это создаёт невидимый щит от влаги;Двойная защита. Для кожи и замши есть зимние кремы и мази. Они питают обувь, не дают пересохнуть и потрескаться. Нанесите крем, дайте впитаться, а затем используйте спрей;Тёплый домик для ступни. Шерстяные или термоноски впитывают влагу и сохраняют тепло, если нога вспотеет;Не давайте снегу задержаться. Придя домой, стряхните снег и протрите обувь сухой тряпочкой. Не ставьте её на прямой жар — пусть оттаивает постепенно.
«Носите непромокаемую обувь на толстой подошве, и пусть ваши шаги будут лёгкими, а дорога — радостной», — заключила Снегурочка.
