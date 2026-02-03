Ричмонд
Врач назвала способ защититься от простуды

РИА Новости: кратковременный холодный душ повышает устойчивость к простуде.

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Кратковременный холодный душ положительно влияет на иммунную систему и может повышать устойчивость организма к простудным инфекциям, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Анастасия Якимова.

«Холод стимулирует симпатическую нервную систему и активирует выброс катехоламинов, что субъективно воспринимается как повышение бодрости и работоспособности. Отмечается и влияние на иммунную систему: регулярное закаливание может повышать неспецифическую устойчивость организма к простудным инфекциям за счет адаптационных механизмов», — сказала Якимова.

По словам врача, контакт с холодной водой улучшает кровообращение.

Якимова предупредила, что польза холодного душа возможна только при постепенном и кратковременном воздействии. Резкое или длительное охлаждение может привести к спазму сосудов, нарушению сердечного ритма и обострению хронических заболеваний. Противопоказаниями являются сердечно-сосудистые заболевания, выраженная гипертония, острые инфекции и воспалительные процессы, добавила Якимова.