Врач назвала способ защититься от простуды

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Кратковременный холодный душ положительно влияет на иммунную систему и может повышать устойчивость организма к простудным инфекциям, рассказала РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Анастасия Якимова.
«Холод стимулирует симпатическую нервную систему и активирует выброс катехоламинов, что субъективно воспринимается как повышение бодрости и работоспособности. Отмечается и влияние на иммунную систему: регулярное закаливание может повышать неспецифическую устойчивость организма к простудным инфекциям за счет адаптационных механизмов», — сказала Якимова.
По словам врача, контакт с холодной водой улучшает кровообращение.
Якимова предупредила, что польза холодного душа возможна только при постепенном и кратковременном воздействии. Резкое или длительное охлаждение может привести к спазму сосудов, нарушению сердечного ритма и обострению хронических заболеваний. Противопоказаниями являются сердечно-сосудистые заболевания, выраженная гипертония, острые инфекции и воспалительные процессы, добавила Якимова.