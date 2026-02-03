Жители Красноярского края могут бесплатно проверить репродуктивное здоровье

Жителей Красноярского края в возрасте от 18 до 49 лет приглашают пройти бесплатный скрининг состояния репродуктивного здоровья. Мужчины могут сделать это в поликлиниках, а женщины — в женских консультациях по месту прикрепления. Обследование проводится в рамках ОМС как дополнительное направление диспансеризации.
Первичный скрининг включает осмотр врача, а также сдачу анализов. С 2026 года для женщин в скрининг раз в пять лет включено определение ДНК вируса папилломы человека. Если у пациента выявляются отклонения, то его направят на более углубленный этап обследования.
В краевом минздраве рассказали, что численность жителей в возрасте 18−49 лет в крае составляет более 1,2 миллиона. В 2025 году свое репродуктивное здоровье оценили 198 229 женщин и 188 775 мужчин. Отклонения, влияющие на способность к зачатию, выявлены у 12% женщин и 2% мужчин.