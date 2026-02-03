Рюкзак торчал изо льда: Спасатели извлекли тело убитого девятилетнего Паши из водоёма

Ночью 2 февраля привлечённые к поискам волонтёры заметили торчащий изо льда рюкзак в замёрзшем водоёме рядом с деревней Большое Забородье. Этот населённый пункт находится примерно в десяти километрах от деревни Яльгелево, где расположен частный дом подозреваемого в похищении и убийстве ребёнка.
Очевидцы сразу вызвали экстренные службы и полицию. После прибытия спасателей к месту происшествия были привлечены водолазы, которые обнаружили и подняли на поверхность тело мальчика.
В настоящее время территория оцеплена, на месте работают сотрудники МЧС, следователи и оперативные службы. Проводятся первичные следственные действия, назначаются экспертизы и уточняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним 9-летний Паша пропал 30 января. Последний раз его видели, когда ребёнок сел в автомобиль «Тойота» подозреваемого. Вечером родители сообщили о пропаже в полицию. Жилкина задержали 2 февраля во время погони на трассе в Псковской области, он хотел скрыться. Life.ru публиковал его фото. На ноутбуке мужчины нашли детское порно. Следователи проверят его на причастность к исчезновению других детей в Ленинградской области.
