В Иркутск прибыл троллейбус «Адмирал» в уникальной комплектации

Машина оснащена по последнему слову техники. Здесь есть климат-контроль, камеры кругового обзора, сенсорные панели, Wi-Fi, USB-порты и информационные мониторы для пассажиров. Для маломобильных граждан предусмотрен откидной пандус. Среди ключевых новшеств — увеличенный до 30 километров запас хода на автономном ходу и специальный люк для удобного обслуживания оборудования на крыше.