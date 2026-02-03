В Иркутск прибыл троллейбус «Адмирал» в уникальной комплектации

Единственный в стране троллейбус модели «Адмирал» особой комплектации начал работу на улицах Иркутска. Как сообщили в городской администрации, этот экземпляр был изготовлен в 2025 году для выставки в Санкт-Петербурге.
Машина оснащена по последнему слову техники. Здесь есть климат-контроль, камеры кругового обзора, сенсорные панели, Wi-Fi, USB-порты и информационные мониторы для пассажиров. Для маломобильных граждан предусмотрен откидной пандус. Среди ключевых новшеств — увеличенный до 30 километров запас хода на автономном ходу и специальный люк для удобного обслуживания оборудования на крыше.
«В этом троллейбусе воплощены все современные технологии для удобства и безопасности как пассажиров, так и водителя. Он на 80% собран из отечественных комплектующих в рамках программы импортозамещения», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.
Это уже второй троллейбус «Адмирал» в городском парке, оба были приобретены городом в рассрочку. На какой маршрут он выйдет, пока неизвестно.
