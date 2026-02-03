Ричмонд
В Иркутск прибыл троллейбус «Адмирал» в уникальной комплектации

Он собран почти полностью из отечественных комплектующих.

Источник: Мэрия Иркутска

Единственный в стране троллейбус модели «Адмирал» особой комплектации начал работу на улицах Иркутска. Как сообщили в городской администрации, этот экземпляр был изготовлен в 2025 году для выставки в Санкт-Петербурге.

Машина оснащена по последнему слову техники. Здесь есть климат-контроль, камеры кругового обзора, сенсорные панели, Wi-Fi, USB-порты и информационные мониторы для пассажиров. Для маломобильных граждан предусмотрен откидной пандус. Среди ключевых новшеств — увеличенный до 30 километров запас хода на автономном ходу и специальный люк для удобного обслуживания оборудования на крыше.

«В этом троллейбусе воплощены все современные технологии для удобства и безопасности как пассажиров, так и водителя. Он на 80% собран из отечественных комплектующих в рамках программы импортозамещения», — отметил мэр Иркутска Руслан Болотов.

Это уже второй троллейбус «Адмирал» в городском парке, оба были приобретены городом в рассрочку. На какой маршрут он выйдет, пока неизвестно.

Ранее сообщалось о том, какие маршруты отменены в 2026 году в Иркутске.