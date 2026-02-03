Сына норвежской кронпринцессы арестовали по нескольким новым обвинениям

Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби заключен под стражу на четыре недели по решению суда. Решение принято на фоне новых обвинений и в преддверии начала основного судебного процесса, назначенного на 3 февраля. Об этом сообщила газета Dagbladet.