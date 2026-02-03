Сына норвежской кронпринцессы арестовали по нескольким новым обвинениям

Старший сын кронпринцессы Норвегии Мариус Борг Хёйби заключен под стражу на четыре недели по решению суда. Решение принято на фоне новых обвинений и в преддверии начала основного судебного процесса, назначенного на 3 февраля. Об этом сообщила газета Dagbladet.
Окружной суд Осло постановил, что подсудимый будет находиться в предварительном заключении до 2 марта. Хёйби был вновь задержан по нескольким новым обвинениям, включая причинение телесных повреждений и угрозы ножом.
Адвокат обвиняемого заявил, что решение суда принято к сведению и изучается возможность его обжалования. Новые эпизоды связаны с той же женщиной, пострадавшей и в ранее предъявленных ему делах, говорится в сообщении.
18 августа стало известно, что прокуратура норвежского Осло предъявила Хёйби обвинения сразу по 32 пунктам. В список вошли сразу четыре изнасилования.
«Вечерняя Москва» разбиралась, какие преступления совершал Мариус Борг Хёйби и что ему может за это грозить.