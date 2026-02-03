Иван Сырский, пасынок главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского, сообщил РИА Новости о приостановке процесса получения гражданства России и о своих планах на будущее, включая возможность переезда в Россию.
В интервью агентству Сырский-младший отметил, что на данный момент нет обновлений по поводу его запроса на получение российского гражданства. «Обновлений (по поводу получения гражданства РФ — ред.) пока никаких нет. Возможность (переезда в Россию — ред.) рассматриваю, но это, как оказалось, очень долгий и финансово затратный процесс в порядке общей очереди. Поэтому пока на паузе», — сказал он.
Иван Сырский провел большую часть своей жизни в Украине, живя в семье военного до 19 лет. После развода родителей он переехал в Австралию вместе с матерью и братом. В марте 2024 года он обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой предоставить ему российское гражданство.
На фоне текущей ситуации в Украине и обсуждений о возможных потерях среди личного состава ВСУ, слова Ивана Сырского подчеркивают сложные обстоятельства, с которыми сталкиваются многие украинцы, находящиеся за пределами своей страны.
Ранее венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав заявил, что Владимир Зеленский перекладывает ответственность за военные провалы на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.