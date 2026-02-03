В Роспотребнадзоре назвали способы защиты от оспы обезьян

Отмечается, что подхватить инфекцию можно при контакте с поврежденными участками кожи, предметами или контаминированными биологическими жидкостями заражённого. Гражданам, отправляющимся за рубеж, также необходимо избегать контакта с животными, которые могут являться носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами.