В Роспотребнадзоре назвали способы защиты от оспы обезьян

Жителям России, которые контактируют с людьми, прибывшими из стран, где распространяется оспа обезьян, следует для защиты носить медицинские маски и тщательно мыть руки, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
По данным ведомства, в Подмосковье был подтверждён по меньшей мере один случай этого заболевания. Речь идёт о мужчине, у которого выявили характерную сыпь и поместили в инфекционный стационар. Анализ уже подтвердил поставленный диагноз.
«Для профилактики заболевания необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам — пользоваться маской и соблюдать гигиену рук», — сказано в публикации в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Отмечается, что подхватить инфекцию можно при контакте с поврежденными участками кожи, предметами или контаминированными биологическими жидкостями заражённого. Гражданам, отправляющимся за рубеж, также необходимо избегать контакта с животными, которые могут являться носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами.
Согласно информации Роспотребнадзора, эпицентром распространения оспы обезьян остаются страны Африки. В ведомстве добавили, что ситуация с пациентом в Подмосковье взята под строгий контроль.
Напомним, 2 февраля главный врач больницы в подмосковном Домодедове Андрей Осипов сообщил, что в медучреждение поступил второй пациент с оспой обезьян. Он обратил внимание, что госпитализированный был в контакте с первым заболевшим.