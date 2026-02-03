Правительство изменило максимальные сроки консультаций врачей: сколько ждать при подозрении на рак

Министерство здравоохранения в январе продлило некоторым медикам и фармацевтам работу без обязательной аккредитации. Такое решение, заявляет ведомство, поможет избежать кадрового дефицита в больницах и аптеках. Мера уже вступила в силу. Она будет действовать до конца года. Минздрав также утвердил список условий, при которых специалисты могут заниматься профессиональной деятельностью без прохождения аккредитации.