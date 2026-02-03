Правительство изменило максимальные сроки консультаций врачей: сколько ждать при подозрении на рак

В России изменились максимальные сроки оказания медицинской помощи. В том числе, нововведения затронули проведение консультаций при подозрении на онкологическое заболевание. С 2026 года сроки оказания медпомощи в таких случаях не должны превышать трех рабочих дней. Об этом свидетельствует текст постановления правительства России.
Кроме того, стоит напомнить о сроках ожидания скорой медицинской помощи. Бригада при экстренном случае должна приехать к пациенту в течение 20 минут. Предельное время оказания неотложной помощи составляет два часа.
Время приема участкового терапевта, педиатра или врача общей практики не может составлять более 24 часов, утверждается в документе. На проведение консультаций врачей-специалистов закладывается не более 14 рабочих дней с момента обращения.
Помимо прочего, в течение двух недель пациента должны принять на следующие обследования: рентген, маммография, УЗИ, лабораторные исследования, КТ, МРТ, ангиография. В случае проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в России на окончание работы отводится не более семи дней.
Правительство подчеркивает, что при выявлении злокачественного новообразования врач должен направить пациента на лечение в специализированное медучреждение. Диспансерное наблюдение должны установить в течение трех рабочих дней.
Министерство здравоохранения в январе продлило некоторым медикам и фармацевтам работу без обязательной аккредитации. Такое решение, заявляет ведомство, поможет избежать кадрового дефицита в больницах и аптеках. Мера уже вступила в силу. Она будет действовать до конца года. Минздрав также утвердил список условий, при которых специалисты могут заниматься профессиональной деятельностью без прохождения аккредитации.
В России, кроме того, начал действовать стандарт медицинской помощи взрослым при заболевании гриппом. Продолжительность лечения составляет девять дней. При этом для диагностики пациент должен посетить семь специалистов. В их числе терапевт, невролог, пульмонолог, кардиолог, инфекционист, гематолог и акушер-гинеколог.