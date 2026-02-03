Новосибирец получил 2 года колонии за нападение на трёх полицейских и пьяную езду

В суде было установлено, что 16 марта прошлого года фигурант, уже лишённый ранее водительских прав, вновь сел за руль пьяным за руль. Его остановил инспектор ГИБДД, однако обвиняемый оказал активное сопротивление. При попытке надеть на него наручники он ударил полицейского ногой. Проявлять агрессию мужчина продолжил и в дальше, ударив ногой в грудь участкового уполномоченного, который пытался усадить его в служебный автомобиль.
Уже в помещении дежурной части, в ответ на сделанное ему замечание о нецензурной брани, Антон Л. нанёс ещё одному сотруднику правоохранительных органов три удара ногой.
В итоге суд, признав его виновным по всем пунктам обвинения, назначил наказание по совокупности преступлений в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того его лишили водительских прав сроком на два года.
Также суд удовлетворил гражданские иски трёх потерпевших о компенсации морального вреда. С виновного взыскано по десять тысяч рублей в пользу каждого из сотрудников полиции. Приговор ещё не вступил в законную силу.
