Новосибирец получил 2 года колонии за нападение на трёх полицейских и пьяную езду

В суде было установлено, что 16 марта прошлого года фигурант, уже лишённый ранее водительских прав, вновь сел за руль пьяным за руль. Его остановил инспектор ГИБДД, однако обвиняемый оказал активное сопротивление. При попытке надеть на него наручники он ударил полицейского ногой. Проявлять агрессию мужчина продолжил и в дальше, ударив ногой в грудь участкового уполномоченного, который пытался усадить его в служебный автомобиль.