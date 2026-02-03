Во Владивостоке почтили память Героя России Сергея Ефремова

«Для нас это был человек, на которого можно положиться и которому можно доверить любую работу. Но долг офицера, зов защищать Родину — это то, что всегда двигало этим человеком. Когда враг обрушился на Курскую область, он, видя, что не хватает людей, что есть определенные трудности, обратился к друзьям-однополчанам и снова ушёл освобождать нашу землю. Он погиб как герой на курской земле, которая теперь бережно хранит память о нём и всех, кто был рядом», — сказал Кожемяко.