Во Владивостоке почтили память Героя России Сергея Ефремова

Во Владивостоке прошел вечер памяти, посвященный Герою Российской Федерации, полковнику Сергею Ефремову. Торжественное мероприятие состоялось в Приморской краевой филармонии.
На вечере памяти присутствовали родные, друзья, сослуживцы и коллеги героя, а также представители власти и духовенства: губернатор Приморья Олег Кожемяко, глава Владивостока Константин Шестаков, первый вице-губернатор Вера Щербина, председатель краевого Законодательного Собрания Антон Волошко и митрополит Владивостокский и Приморский Павел, вдова Сергея Ефремова и его мать.
Губернатор Олег Кожемяко, обращаясь к собравшимся, поделился воспоминаниями. Он рассказал о встрече с Сергеем Ефремовым в марте 2022 года, которая положила начало созданию добровольческого отряда «Тигр». Глава региона отметил, что многие шли служить именно под командование Ефремова, видя в нём настоящего командира. Под его руководством батальон стал боеспособным подразделением, участвовавшим в ключевых операциях. В феврале 2024 года Сергей Ефремов был назначен вице-губернатором Приморского края, курирующим внутреннюю политику.
«Для нас это был человек, на которого можно положиться и которому можно доверить любую работу. Но долг офицера, зов защищать Родину — это то, что всегда двигало этим человеком. Когда враг обрушился на Курскую область, он, видя, что не хватает людей, что есть определенные трудности, обратился к друзьям-однополчанам и снова ушёл освобождать нашу землю. Он погиб как герой на курской земле, которая теперь бережно хранит память о нём и всех, кто был рядом», — сказал Кожемяко.
Завершился вечер памяти концертом ансамбля морской пехоты «Чёрные береты».
В тот же день, 2 февраля, во Владивостоке на доме по улице Терешковой, 1, где прошло детство Сергея Ефремова, была открыта мемориальная доска. В церемонии приняли участие губернатор, родственники героя, представители власти, бойцы отряда «Тигр» и горожане.