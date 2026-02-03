В Бодайбо на 3 февраля перенесли подачу воды в котельные

«Специалисты полностью смонтировали временный водовод. Кроме того, завершили укладку греющего кабеля и теплоизоляции. Котельные обследовали, одна из них уже готова к подаче горячей воды по временной схеме. Мы принимаем все усилия, чтобы наладить подачу тепла в часть пострадавших жилых домов», — заявил мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев.