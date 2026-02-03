В Бодайбо на 3 февраля перенесли подачу воды в котельные

В Бодайбо завершен монтаж временной линии водовода для возобновления теплоснабжения после коммунальной аварии. Временную магистраль длиной 741 метр проложили поверх замороженного участка центрального водопровода. Подачу воды с водозабора в котельные планируют начать 3 февраля, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
«Специалисты полностью смонтировали временный водовод. Кроме того, завершили укладку греющего кабеля и теплоизоляции. Котельные обследовали, одна из них уже готова к подаче горячей воды по временной схеме. Мы принимаем все усилия, чтобы наладить подачу тепла в часть пострадавших жилых домов», — заявил мэр Бодайбо и района Евгений Юмашев.
После запуска первой котельной аналогичные работы проведут на трех других, также остановленных из-за разморозки водовода. Параллельно для них организуют автономную работу с помощью резервных емкостей объемом 10 кубометров каждая, куда воду будут доставлять автомобилями. Это позволит возобновить тепло в домах до восстановления основной магистрали.
Специалисты уже обследовали 56 многоквартирных домов, подключенных к остановленным котельным. Повреждения инженерных систем выявлены в 18 зданиях, ремонт завершен в пяти. Губернатор Игорь Кобзев поставил задачу завершить все восстановительные работы, включая опрессовку внутридомовых сетей, к 5 февраля.
«4 февраля в Бодайбо приедет еще одна группа технических специалистов. Также доставят необходимые материалы. Прошу вас внимательно подсчитать, какие еще силы и средства необходимы. Мы оперативно их направим», — отметил Кобзев.
В городе продолжают отогревать центральный водовод, разделив его на участки с персональной ответственностью за каждый. Пострадавшие жители подают заявления на материальную помощь — документы уже получены от 948 человек.
Напомним, коммунальная авария в Бодайбо произошла 30 января из-за локального замерзания водопровода. Без тепла и воды остались 141 дом, где проживает 1321 человек, и два образовательных учреждения. В городе действует режим ЧС локального характера.