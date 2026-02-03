В Новосибирске ограничат движение и парковку на семи улицах

В Новосибирске изменят движение и парковку на семи улицах города. Новые ограничения коснутся Октябрьского района и Центрального округа, сообщили в пресс-центре мэрии.
На улице Обской движение станет односторонним на участке от дома № 4 по улице Добролюбова до улицы Большевистской.
В Центральном округе появятся новые запреты на остановку и стоянку. На улице Сибирской от Вокзальной магистрали до улицы Нарымской установят знаки «Стоянка запрещена по чётным/нечётным числам» с табличкой «Работает эвакуатор».
Полный запрет остановки для грузовых автомобилей введут на улицах Владимировской и во 2-м Паромном переулке. Ограничения для всех транспортных средств установят на улицах Ядринцевской, Шапошникова, Победы и в безымянном проезде от улицы Нарымской.
Установка знаков начнётся после 23 февраля. Водителей просят соблюдать новые правила и внимательно следить за дорожными знаками.