В Новосибирске ограничат движение и парковку на семи улицах

Полный запрет остановки для грузовых автомобилей введут на улицах Владимировской и во 2-м Паромном переулке. Ограничения для всех транспортных средств установят на улицах Ядринцевской, Шапошникова, Победы и в безымянном проезде от улицы Нарымской.