Красноярцам объяснили высокие суммы за отопление в январе

Жители Красноярска начали получать счета за тепло и воду за второй месяц зимы — у некоторых плата за услугу по сравнению с декабрем сильно выросла.
На вопросы горожан по поводу начислений за отопление ответил в своих соцсетях директор красноярского филиала СГК Константин Бородин:
«По сравнению с декабрем плата за отопление значительно выросла. Рост связан с аномальными морозами в январе 2026 года, который был значительно холоднее и декабря, и января 2025 года. Из-за сильных холодов увеличивается объем потребления тепла и, соответственно — сумма оплаты. Для жителей домов, которые платят по нормативу сумма за отопление не изменилась».
Он также отметил, что подход к начислениям за отопление в Красноярске, Канске и Назарове не изменился: он по-прежнему делается исходя из показаний общедомовых счетчиков (то есть сколько потребил дом, столько и выставляется к оплате). Показания в большинстве домов снимаются дистанционно, без участия людей, в остальных случаях их передают в теплосбытовую компанию сотрудники управляющих копаний. Данные с ежедневными показаниями можно запросить в СГК и в УК, а затем сравнить.
Константин Бородин также рассказал о предоставлении рассрочки оплаты и перерасчете для тех, у кого были проблемы с отоплением из-за неполадок на котельной ЭВРЗ.
«По постановлению правительства РФ № 354, если плата за коммунальную услугу в январе 2026 года превысила 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь 2025), то предоставляется рассрочка на 12 месяцев. По таким адресам она будет оформлена автоматически, информация появится в квитанциях. Рассрочка будет предоставлена без процентов и пени, оплатить можно частями или одной суммой в любой месяц периода, — пояснил директор красноярского филиала СГК. — Что касается ЭВРЗ — котельная обеспечивает теплом 33 дома, из них 29 находятся на прямых расчетах с СГК. Для этих домов выполнен перерасчет на общую сумму 1 млн рублей. Дополнительные документы от потребителей не требовались».
Напомним, по вопросам начислений за отопление красноярцы могут обратиться к специалистам контактного центра по телефону 8−800−300−5555.