Красноярцам объяснили высокие суммы за отопление в январе

«По постановлению правительства РФ № 354, если плата за коммунальную услугу в январе 2026 года превысила 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь 2025), то предоставляется рассрочка на 12 месяцев. По таким адресам она будет оформлена автоматически, информация появится в квитанциях. Рассрочка будет предоставлена без процентов и пени, оплатить можно частями или одной суммой в любой месяц периода, — пояснил директор красноярского филиала СГК. — Что касается ЭВРЗ — котельная обеспечивает теплом 33 дома, из них 29 находятся на прямых расчетах с СГК. Для этих домов выполнен перерасчет на общую сумму 1 млн рублей. Дополнительные документы от потребителей не требовались».