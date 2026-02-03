Минприроды Новосибирской области потребовало 271 тысячу за тушение пожара в лесу

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области подало в суд иск к администрации Орловского сельсовета Убинского района и группе совладельцев земельного участка. Ведомство потребовало взыскать с них более 271,6 тысячи рублей за тушение лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Пожар произошел 26 апреля 2025 года в Убинском лесничестве. В региональном Минприроды полагают, что очаг возгорания находился на соседнем участке сельскохозяйственного назначения, оттуда огонь перешел в земли лесного фонда.
В иске также отмечается, что собственники сельхозугодий не соблюдали меры противопожарной безопасности. В частности, территория не была очищена от сухостоя и горючих материалов, а также на границе с лесом не было минерализованного противопожарного барьера.
— Министерство просит суд взыскать с ответчиков в солидарном порядке затраты, понесенные государством на ликвидацию пожара, — добавили в пресс-службе.