Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минприроды Новосибирской области потребовало 271 тысячу за тушение пожара в лесу

Эти средства ведомство просит взыскать с администрации Орловского сельсовета Убинского района и группы совладельцев земельного участка.

Источник: Комсомольская правда

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области подало в суд иск к администрации Орловского сельсовета Убинского района и группе совладельцев земельного участка. Ведомство потребовало взыскать с них более 271,6 тысячи рублей за тушение лесного пожара. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Пожар произошел 26 апреля 2025 года в Убинском лесничестве. В региональном Минприроды полагают, что очаг возгорания находился на соседнем участке сельскохозяйственного назначения, оттуда огонь перешел в земли лесного фонда.

В иске также отмечается, что собственники сельхозугодий не соблюдали меры противопожарной безопасности. В частности, территория не была очищена от сухостоя и горючих материалов, а также на границе с лесом не было минерализованного противопожарного барьера.

— Министерство просит суд взыскать с ответчиков в солидарном порядке затраты, понесенные государством на ликвидацию пожара, — добавили в пресс-службе.