Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура взяла на контроль дело о повреждении машин подростком во Владивостоке

Обвиняемый и его семья начали компенсировать ущерб владельцам автомобилей.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела против 17-летнего подростка, который в ночь на 1 февраля устроил погром во дворе на улице Майора Филипова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».

По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он повредил несколько припаркованных автомобилей. Сообщения о случившемся появились в социальных сетях, после чего в полицию обратились владельцы пострадавшего транспорта.

Действия подростка квалифицированы как умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и точное количество поврежденных автомобилей.

Кроме того, прокуратура организовала проверку условий жизни и воспитания несовершеннолетнего. Родителям подростка может грозить ответственность за ненадлежащий контроль за его поведением.

В надзорном ведомстве также отметили, что обвиняемый и его семья уже начали компенсировать ущерб владельцам поврежденных машин. Расследование остается на контроле прокуратуры.