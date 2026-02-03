Прокуратура взяла на контроль дело о повреждении машин подростком во Владивостоке

Во Владивостоке прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела против 17-летнего подростка, который в ночь на 1 февраля устроил погром во дворе на улице Майора Филипова. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
По предварительным данным, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения. Он повредил несколько припаркованных автомобилей. Сообщения о случившемся появились в социальных сетях, после чего в полицию обратились владельцы пострадавшего транспорта.
Действия подростка квалифицированы как умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего и точное количество поврежденных автомобилей.
Кроме того, прокуратура организовала проверку условий жизни и воспитания несовершеннолетнего. Родителям подростка может грозить ответственность за ненадлежащий контроль за его поведением.
В надзорном ведомстве также отметили, что обвиняемый и его семья уже начали компенсировать ущерб владельцам поврежденных машин. Расследование остается на контроле прокуратуры.