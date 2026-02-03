В Омске обнаружили более сотни нарушений на общественном транспорте

Госавтоинспекция по Омской области подвела итоги рейда «Пассажирский транспорт». Инспекторы проверили более двухсот единиц и выявили 129 нарушений. Среди них — 10 фактов управления транспортными средствами при наличии неисправностей, 14 нарушений правил перевозки пассажиров, 16 раз водители нарушили правила пользования световыми приборами.