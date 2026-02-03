Ричмонд
В Омске обнаружили более сотни нарушений на общественном транспорте

Результаты рейда «Пассажирский транспорт» опубликовала омская Госавтоинспекция.

Источник: Аргументы и факты

Госавтоинспекция по Омской области подвела итоги рейда «Пассажирский транспорт». Инспекторы проверили более двухсот единиц и выявили 129 нарушений. Среди них — 10 фактов управления транспортными средствами при наличии неисправностей, 14 нарушений правил перевозки пассажиров, 16 раз водители нарушили правила пользования световыми приборами.

Часть нарушений касалась предпринимательской деятельности, а именно перевозка людей без регистрации или разрешения.

Проверка была инициирована после ДТП 29 января, в результате которого из-за нарушения правил водителем троллейбуса пострадал ребёнок.

Ранее мы также писали, как пассажир публично выразил благодарность экипажу омского троллейбуса, отметив аккуратное вождение водителя и отзывчивость кондуктора.