Эффективно даже без жалоб: Гинеколог составила гид здоровья для женщин на год

Особое внимание врач уделила сигналам организма, которые нельзя игнорировать. Поводом внепланово обратиться к врачу должны быть нарушение менструального цикла, выраженные болезненные менструации, межменструальные кровотечения, боли внизу живота, необычные или обильные выделения. Гинеколог предостерегла россиянок от самолечения, поскольку только врач может верно поставить диагноз, назначить подходящее лечение и дату повторного приёма. Горбунова подчеркнула, что при подозрении на патологию эндометрия или жидкостное образование яичника повторный приём может потребоваться уже через 1−2 месяца. Она также дала советы, которые сделают визит к врачу более продуктивным.