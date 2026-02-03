Эффективно даже без жалоб: Гинеколог составила гид здоровья для женщин на год

Всем девушкам и женщинам хочется напомнить, что даже при отсутствии жалоб в течение года нужно 1−2 раза посетить гинеколога. Либо вы убедитесь, что со здоровьем всё в порядке, либо раннее выявление заболевания позволит начать лечение на начальной стадии, когда оно наиболее эффективно.
Елена Горбунова.
Врач — акушер-гинеколог гинекологического отделения консультативно-диагностического центра Научно-клинического центра № 2 РНЦХ им. акад. Б. В. Петровского, к.м.н.
Горбунова добавила, что для планового осмотра лучше выбирать 5−10 день менструального цикла и брать с собой результаты предыдущих обследований. В таких случаях врач сможет провести осмотр, взять необходимые анализы, а приём может сразу включать УЗИ органов малого таза, УЗИ молочных желёз, а после 40 лет — маммографию.
Врач также отметила важность ранней диагностики онкологических заболеваний, которые остаются лидерами по смертности среди женщин.
«Гинеколог для этого может назначить дополнительные лабораторные и диагностические исследования. Например, тестирование на определение вируса папилломы человека применяется в качестве скринингового метода для выявления группы риска предрака и рака шейки матки. Расширенная кольпоскопия проводится для оценки изменённых участков шейки, а клинический анализ крови поможет исключить анемию при обильной кровопотере», — объяснила собеседница Life.ru.
Особое внимание врач уделила сигналам организма, которые нельзя игнорировать. Поводом внепланово обратиться к врачу должны быть нарушение менструального цикла, выраженные болезненные менструации, межменструальные кровотечения, боли внизу живота, необычные или обильные выделения. Гинеколог предостерегла россиянок от самолечения, поскольку только врач может верно поставить диагноз, назначить подходящее лечение и дату повторного приёма. Горбунова подчеркнула, что при подозрении на патологию эндометрия или жидкостное образование яичника повторный приём может потребоваться уже через 1−2 месяца. Она также дала советы, которые сделают визит к врачу более продуктивным.
«Очень хорошо, когда женщина ведёт календарь цикла — это важная информация для гинеколога. Если есть результаты предыдущих обследований, анализов, выписки по госпитализациям — всё это лучше взять с собой. Для правильного забора материала мазков рекомендуем за 24 часа до визита исключить половые контакты, спринцевания, вагинальные препараты. Для гигиены возможен обычный душ без антибактериальных средств», — сказала она.
Врач заключила, что регулярные осмотры — это инвестиция в долгосрочное здоровье женщины.
«Врач и пациентка — это союзники на пути к здоровью. Не стесняйтесь задавать вопросы. Профилактика всегда более выгодна, чем лечение запущенных форм заболеваний», — резюмировала гинеколог.
Ранее Life.ru писал, что роды и беременность могут оказывать благотворное влияние на женский организм. После вынашивания ребёнка симптомы эндометриоза часто уменьшаются, а небольшие миоматозные узлы — сокращаются. При этом врачи подчёркивают, что беременность по-разному влияет на разные системы организма и не всегда приносит общее омоложение.
Главные материалы о лечении, профилактике и заботе о себе — читайте в разделе «Здоровье» на Life.ru.