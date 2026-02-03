Сезон охоты на кабаргу закончился в Хабаровском крае

В Хабаровском крае закончился сезон охоты на кабаргу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Охота на парнокопытное завершилась 31 января. Охотникам нужно до 10 февраля сдать разрешения по месту их получения, а также предоставить сведения о добыче — в течение 10 дней после добычи, ранения животного или окончания срока действия разрешения.
Охота на пушных зверей — волка, соболя, енотовидную собаку, зайца, лисицу и боровую дичь — рябчика, глухаря, тетерева — продлится до 28 февраля включительно. В северных районах края волка разрешено добывать по 31 марта.
— Если вы стали свидетелями незаконной охоты, просим незамедлительно сообщать об этом в КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» по телефонам:
