Сезон охоты на кабаргу закончился в Хабаровском крае

Разрешения нужно сдать до 10 февраля.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Хабаровском крае закончился сезон охоты на кабаргу, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Охота на парнокопытное завершилась 31 января. Охотникам нужно до 10 февраля сдать разрешения по месту их получения, а также предоставить сведения о добыче — в течение 10 дней после добычи, ранения животного или окончания срока действия разрешения.

Охота на пушных зверей — волка, соболя, енотовидную собаку, зайца, лисицу и боровую дичь — рябчика, глухаря, тетерева — продлится до 28 февраля включительно. В северных районах края волка разрешено добывать по 31 марта.

— Если вы стали свидетелями незаконной охоты, просим незамедлительно сообщать об этом в КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» по телефонам: 8 (4212) 57−05−44, 57−05−48. Призываем охотников к соблюдению Правил охоты и техники безопасности при обращении с оружием, — напомнили в Управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.

Напомним, хабаровчанин незаконно охотился на соколов в Амурской области.