Сезон охоты на кабаргу закончился в Хабаровском крае

— Если вы стали свидетелями незаконной охоты, просим незамедлительно сообщать об этом в КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» по телефонам: 8 (4212) 57−05−44 , 57−05−48. Призываем охотников к соблюдению Правил охоты и техники безопасности при обращении с оружием, — напомнили в Управлении охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края.