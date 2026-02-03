Диетолог Кованова назвала продукты, повышающие риск развития деменции

«Продукты, которые разрушают стенки сосудов, обычно богаты сахарами, трансжирами, добавками. Это, например, колбасы, фастфуд, сладости. При употреблении таких продуктов ухудшается кровоток и питание нейронов, а клетки мозга быстрее теряют способность к восстановлению. Со временем это проявляется, в том числе, в виде снижения памяти», — пояснила Кованова.