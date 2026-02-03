Ричмонд
Диетолог Кованова назвала продукты, повышающие риск развития деменции

Диетолог Кованова рассказала, что некоторые продукты снижают риск развития деменции, а другие — могут негативным образом сказаться на функционировании мозга.

Источник: Аргументы и факты

Некоторые продукты негативным образом сказываются на функционировании мозга, что может привести к развитию деменции, сообщила в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.

Напомним, при деменции снижаются когнитивные функции: память, мышление, речь, способность ориентироваться и другие.

Среди факторов риска развития деменции есть те, которые поддаются влиянию, и те, на которые повлиять нельзя. Среди первых образ жизни, питание, черепно-мозговые травмы. Ко вторым относятся возраст, пол, генетическая предрасположенность.

«Продукты, которые разрушают стенки сосудов, обычно богаты сахарами, трансжирами, добавками. Это, например, колбасы, фастфуд, сладости. При употреблении таких продуктов ухудшается кровоток и питание нейронов, а клетки мозга быстрее теряют способность к восстановлению. Со временем это проявляется, в том числе, в виде снижения памяти», — пояснила Кованова.

Примечательно, что универсального лекарства от деменции не существует. Современные препараты способны лишь замедлить ее развитие.

