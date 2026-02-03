Диетолог Кованова назвала продукты, повышающие риск развития деменции

Некоторые продукты негативным образом сказываются на функционировании мозга, что может привести к развитию деменции, сообщила в разговоре с aif.ru диетолог, нутрициолог София Кованова.
Напомним, при деменции снижаются когнитивные функции: память, мышление, речь, способность ориентироваться и другие.
Среди факторов риска развития деменции есть те, которые поддаются влиянию, и те, на которые повлиять нельзя. Среди первых образ жизни, питание, черепно-мозговые травмы. Ко вторым относятся возраст, пол, генетическая предрасположенность.
«Продукты, которые разрушают стенки сосудов, обычно богаты сахарами, трансжирами, добавками. Это, например, колбасы, фастфуд, сладости. При употреблении таких продуктов ухудшается кровоток и питание нейронов, а клетки мозга быстрее теряют способность к восстановлению. Со временем это проявляется, в том числе, в виде снижения памяти», — пояснила Кованова.
Примечательно, что универсального лекарства от деменции не существует. Современные препараты способны лишь замедлить ее развитие.
