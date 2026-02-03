Ричмонд
Страшная ловушка для женских батальонов ВСУ: главная новость СВО 3 февраля

Женские роты ВСУ замечены в ДНР и Запорожье. Военный эксперт Евгений Михайлов рассказал, что ждет украинок из ВСУ в плену.

Источник: Аргументы и факты

Украинки из женских подразделений беспилотных систем ВСУ работают на нескольких направлениях в зоне боевых действий. Об этом в беседе с aif.ru сообщил военный эксперт Евгений Михайлов.

Напомним, ранее о появлении украинской женской роты беспилотных систем в Донецкой Народной Республике (ДНР) сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский. По его словам, они действуют в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВС России.

Михайлов, комментируя эту информацию, добавил, что женские подразделения беспилотных систем ВСУ работают не только в ДНР, но и в Запорожье.

«Ранее был объявлен набор в эти роты, они прошли обучение и теперь выходят на линию боевого соприкосновения. Соответственно, это обычные бойцы на зарплате. Конечно, они не на самой передовой находятся», — пояснил Михайлов.

Набор в женское подразделение, в частности, объявляли в апреле прошлого года. Тогда украинок вербовали в женское подразделение беспилотных систем «Гарпии». Уточнялось, что подразделение будет набирать и мужчин, но роль «наносящих финальный удар» пилотов будут выполнять именно женщины.

Михайлов отметил, что у украинок из женских подразделений БПЛА только два выхода — плен или смерть.

«Когда обнаруживается пункт управления БПЛА, там никто не церемонится, разносят сразу. Женщины там или мужчины — неважно», — пояснил эксперт.

А вот при сдаче в российский плен отношение к женщинам из подразделений беспилотных систем ВСУ будет нормальным.

«Киевский режим давно набирает украинок для участия в боевых действиях. В подразделение беспилотных систем идут многие девушки и женщины. В случае попадания в российский плен отношение к ним будет нормальное. Они же не наемницы и не снайперши», — отметил специалист.

Наемниц и снайперш, как сообщалось ранее, в зоне боевых действий обычно ликвидируют сразу.

Ранее советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников рассказал, что происходит с женщинами-наемницами украинской армии в российском плену.

По словам эксперта, каждый случай попадания в плен наёмницы является большой удачей для российской контрразведки.

