В Испании впервые в мире пересадили лицо от донора после эвтаназии

Врачи в Испании провели первую в мире операцию по частичной трансплантации лица от донора, прошедшего эвтаназию, сообщила на своём сайте клиника Vall d"Hebron, специалисты которой участвовали в пересадке.
«Vall d Hebron осуществила первую в мире частичную трансплантацию лица от донора, которому была проведена эвтаназия», — говорится в публикации.
Отмечается, что покойный при жизни не только согласился на донорство органов и тканей, но и сам предложил своё лицо для пересадки. Трансплантация центральной части лица потребовалась пациентке, у которой был ранее выявлен некроз тканей, спровоцированный бактериальной инфекцией.
Пересадка проводилась с использованием методов сосудисто-нервной микрохирургии.
В операции участвовало приблизительно 100 специалистов, представляющих разные направления, включая пластических хирургов, анестезиологов, иммунологов и психиатров.
После процедуры женщина находилась в стационаре примерно месяц. Затем начался этап реабилитации. Пациентке потребовалось восстановить жизненно важные функции, мимику и речь.
Напомним, в начале декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге впервые в России провели операцию по пересадке сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией. Более полутора лет назад пациенту установили искусственный левый желудочек. Позднее ему потребовалась трансплантация сердца. Операция продолжалась более 12 часов.