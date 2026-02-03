Ричмонд
В Испании впервые в мире пересадили лицо от донора после эвтаназии

В Испании женщине, лечившей некроз тканей, провели операцию по трансплантации центральной части лица.

Источник: Аргументы и факты

Врачи в Испании провели первую в мире операцию по частичной трансплантации лица от донора, прошедшего эвтаназию, сообщила на своём сайте клиника Vall d"Hebron, специалисты которой участвовали в пересадке.

«Vall d Hebron осуществила первую в мире частичную трансплантацию лица от донора, которому была проведена эвтаназия», — говорится в публикации.

Отмечается, что покойный при жизни не только согласился на донорство органов и тканей, но и сам предложил своё лицо для пересадки. Трансплантация центральной части лица потребовалась пациентке, у которой был ранее выявлен некроз тканей, спровоцированный бактериальной инфекцией.

Пересадка проводилась с использованием методов сосудисто-нервной микрохирургии.

В операции участвовало приблизительно 100 специалистов, представляющих разные направления, включая пластических хирургов, анестезиологов, иммунологов и психиатров.

После процедуры женщина находилась в стационаре примерно месяц. Затем начался этап реабилитации. Пациентке потребовалось восстановить жизненно важные функции, мимику и речь.

Напомним, в начале декабря сообщалось, что в Санкт-Петербурге впервые в России провели операцию по пересадке сердца пациенту с ВИЧ-инфекцией. Более полутора лет назад пациенту установили искусственный левый желудочек. Позднее ему потребовалась трансплантация сердца. Операция продолжалась более 12 часов.