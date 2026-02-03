В Испании впервые в мире пересадили лицо от донора после эвтаназии

Отмечается, что покойный при жизни не только согласился на донорство органов и тканей, но и сам предложил своё лицо для пересадки. Трансплантация центральной части лица потребовалась пациентке, у которой был ранее выявлен некроз тканей, спровоцированный бактериальной инфекцией.