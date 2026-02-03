В Омске семья капитана «Авангарда» закупила новые матрасы для детской больницы

Виолетта Шарипзянова сообщила в своих соцсетях, что её семья приобрела новые матрасы для детской больницы в Омске. Поводом стала её собственная январская госпитализация с детьми, во время которой она обратила внимание на состояние старых матрасов.
Как рассказала супруга хоккеиста, в новогодние каникулы ей — беременной третьим ребёнком — пришлось ехать в государственную больницу вместе с трёхлетней дочерью и старшим сыном. Девочке понадобилась помощь из-за проглоченного магнитного шарика. Малышку обследовали и разместили семью в отдельной палате, состояние которой ужаснуло Виолетту Шарипзянову. Матрасы в палатах оказались жёсткими и со следами износа.
После выписки она записала обращение в соцсетях, подчеркнув, что претензий к врачам и медперсоналу у неё нет, а вопрос касается условий для маленьких пациентов.
«Вопрос про палаты не к персоналу и врачам. Мы так много говорим об увеличении демографии, о детях и их потребностях в комфорте. А по факту имеем детские матрасы в больницах, как в тюрьмах», — написала супруга хоккеиста.
Накануне Виолетта Шарипзянова опубликовала видеоролик, на котором рассказала о закупке для больницы новых матрасов. Виолетта подчеркнула, что персонал не просил их о помощи — идея пришла к ней в голову сама.
«Я верю, что в определённый момент ко мне приходят те, кому я должна помочь. В этот раз это было моё “интуитивное”. Я захотела помочь именно тут, именно этим. Без их просьбы. Наша семья купила два вида матрасов по 34 штуки, обновив всё хирургическое отделение. И это капля в море в этом мире. Но мы это сделали», — написала она.
Виолетта Шарипзянова призвала омичей поддерживать друг друга и обращать внимание на тех, кто нуждается в помощи.