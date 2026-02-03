В Приморье приостановили ввоз 52 тонн кормовой добавки из Малайзии

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора решением от 29 января приостановило ввоз в Приморский край партии кормовой добавки из Малайзии весом 52 тонны. Причиной стали выявленные нарушения Единых ветеринарно-санитарных требований. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Дальний Восток».
Груз, предназначенный для повышения молочной продуктивности коров, прибыл во Владивосток 20 января. Получателем продукции является предприятие из Москвы. Досмотр партии специалисты провели на складе временного хранения.
Было установлено, что регистрационный номер на маркировке транспортной тары не совпадает с номером, указанным в разрешении на ввоз. Кроме того, состав продукции, указанный на упаковке, не соответствовал данным инструкции по применению кормовой добавки.
До устранения всех нарушений дальнейшее движение партии приостановлено. После приведения документов и маркировки в соответствие требованиям груз сможет быть допущен к перевозке и реализации.