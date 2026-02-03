Новая «схема Долиной»: как артистка хочет заполучить съемную квартиру

«Есть подобная государственная программа от московского правительства. Неизвестно, где именно Долина арендует квартиру, но была специальная программа в Москве, когда квартиры сдавались в аренду с правом выкупа. Возможно, Долина именно такую квартиру получила, эта схема работает уже давно. В таком случае определяется цена выкупа на основании оценки жилплощади. И дальше квартира, соответственно, постепенно выкупается. Физическому лицу, я думаю, неинтересно в такой схеме участвовать, поскольку продавец, как правило, хочет получить деньги сразу, а не ждать несколько лет», — пояснил специалист.