Новая «схема Долиной»: как артистка хочет заполучить съемную квартиру

После потери в результате судебных разбирательств пятикомнатной квартиры в Хамовниках певице Ларисе Долиной приглянулось новое жилье.
Артистка призналась, что денег на новую квартиру у нее пока нет, поэтому она снимает ее в Москве. Долина при этом не исключила, что может выкупить эту квартиру, когда накопит нужную сумму.
Адвокат Андрей Алешкин рассказал, как работает схема с выкупом съемных квартир и почему она не нравится продавцам недвижимости.
Как Долина потеряла квартиру в Москве: хронология судебных разбирательств.
История началась летом 2024 года. Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках матери-одиночке Полине Лурье. А позже обратилась с иском в Хамовнический районный суд Москвы с требованием признать сделку недействительной и прекратить право собственности Полины Лурье на квартиру.
Тогда артистка сообщила, что при заключении договора была введена в заблуждение мошенниками, а квартиру она на самом деле не собиралась продавать.
Со своей стороны, Полина Лурье подала встречное исковое заявление с требованием выселить Ларису Долину из спорной квартиры в Хамовниках.
Первоначально судебные решения были вынесены в пользу артистки. В марте 2025 года Хамовнический суд удовлетворил иск Долиной, при этом вопрос о финансовом возмещении Лурье в рамках этого дела не рассматривался.
Несколько следующих попыток Лурье обжаловать это решение не увенчались успехом: Московский городской суд, а затем и Второй кассационный суд общей юрисдикции поддержали позицию Долиной.
Однако Полине Лурье удалось добиться пересмотра дела в Верховном Суде Российской Федерации. 16 декабря 2025 года ВС РФ отменил все предыдущие судебные акты и отказал Ларисе Долиной в удовлетворении исковых требований о признании недействительной сделки купли-продажи.
Спустя еще девять дней Мосгорсуд принял решение о выселении артистки. Долина до последнего тянула с выездом из квартиры: сначала не вывозила вещи, а затем и вовсе уехала отдыхать в ОАЭ.
19 января покупательница получила долгожданные ключи от пятикомнатной квартиры, а Долина с вещами и кошками уехала в неизвестность. Позже, однако, выяснилось, что она сняла квартиру в Москве.
Живет на съемной квартире и думает о покупке жилья.
Долина, несмотря на наличие дома в Подмосковье, решила обосноваться в Москве и сняла квартиру. Свое решение она объяснила тем, что на покупку жилья сейчас у нее денег нет.
Артистка уточнила, что квартиру она сняла на длительный срок, на хороших условиях.
«Возможно, я когда-нибудь заработаю деньги и эту квартиру выкуплю», — сказала она журналистам.
При этом район, где сейчас проживает, Долина раскрывать не стала, но назвала его хорошим.
Как именно Долина планирует выкупить съемную квартиру — пока не известно. Однако схема с выкупом арендуемого жилья уже не новая.
Выкуп без обязательств.
Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с aif.ru рассказал, как работает схема по выкупу арендуемой квартиры.
«Есть подобная государственная программа от московского правительства. Неизвестно, где именно Долина арендует квартиру, но была специальная программа в Москве, когда квартиры сдавались в аренду с правом выкупа. Возможно, Долина именно такую квартиру получила, эта схема работает уже давно. В таком случае определяется цена выкупа на основании оценки жилплощади. И дальше квартира, соответственно, постепенно выкупается. Физическому лицу, я думаю, неинтересно в такой схеме участвовать, поскольку продавец, как правило, хочет получить деньги сразу, а не ждать несколько лет», — пояснил специалист.
Схема, как правило, работает следующим образом: заключаются две сделки — по аренде жилого помещения и купле-продаже недвижимости. По условиям такого договора арендатор может стать собственником квартиры после окончания срока аренды или до его истечения, если к этому времени будет выплачена вся выкупная стоимость за жилье.
При этом выкупная стоимость квартиры может вноситься единовременно после окончания срока аренды или в течение всего срока — вместе с арендными платежами.
Примечательно, что выкуп квартиры является правом, а не обязанностью арендатора, его не могут принудить выкупить жилье по истечении срока аренды.
По оценкам риелторов, эта схема не очень популярна в России, чаще и продавцы, и покупатели в таких случаях предпочитают ипотеку.
