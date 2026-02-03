Актер Ткаченко из «Универа» перед гибелью на СВО собирался в отпуск

Актер театра и кино Николай Ткаченко, известный по ролям в сериалах «СашаТаня», «Универ. 10 лет спустя» и многим другим, перед гибелью в зоне специальной военной операции собирался приехать в отпуск. Об этом aif.ru рассказала подруга актера Дарья Софийская.
Как сообщала Инна Ткаченко, мама Николая, контракт с Минобороны сын подписал в июне 2025 года. Он погиб на красноармейском направлении, когда возвращался после выполнения боевого задания. Тело погибшего пока не смогли эвакуировать.
Софийская дружила с Ткаченко с 2011 года. О том, что он отправляется на СВО, девушка не знала. Актер сообщил об этом только тогда, когда уже был в зоне боевых действий.
«Коля скрывал, что хочет пойти добровольцем, — знал, что буду сильно переживать… Он часто писал, строил планы на будущее, много смеялся и шутил, обещал прилететь в отпуск. Он был потрясающим человеком. Обожал петь и играть на гитаре», — подытожила Софийская.
Николай Ткаченко родился 1 сентября 1989 года в подмосковном Пушкине. Актером мечтал стать с детства. В 2021 году поступил в Театральный институт им. Бориса Щукина. Служил в Театре Современной Драматургии.
За свою актерскую карьеру снялся в 19 проектах и был заметной фигурой в отечественном кино. Известен по ролям в сериалах «СашаТаня», «Тест на беременность», «Универ. 10 лет спустя», «Афродеревня». Последней работой в кино стали съемки в сериале «Три плюс три».
Личную жизнь Ткаченко не афишировал. В соцсетях делился моментами актерской деятельности, публикуя только собственные фотографии, в том числе в разных образах.
Ранее Инна Ткаченко рассказала о последней театральной работе сына.