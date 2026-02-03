Разнорабочие входят в топ-5 самых востребованных профессий в Иркутской области

Разнорабочие входят в пятерку самых востребованных профессий в Иркутской области. В прошлом 2025 году в регионе открыли более 40 тысяч вакансий для этих специалистов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, больше всего их требовалось в строительстве, а также в добывающей и металлургической отраслях.