Разнорабочие входят в топ-5 самых востребованных профессий в Иркутской области

Разнорабочие входят в пятерку самых востребованных профессий в Иркутской области. В прошлом 2025 году в регионе открыли более 40 тысяч вакансий для этих специалистов. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе hh.ru, больше всего их требовалось в строительстве, а также в добывающей и металлургической отраслях.
— Самые высокие зарплаты для разнорабочих в Сибири предлагают в Тыве, Хакасии и на Алтае. В Иркутской области средняя зарплата составляет 116,1 тысячу рублей, что ставит регион на пятое место в Сибири, — уточняют аналитики hh.ru.
Интересно, что во всех сибирских регионах ожидания самих работников по зарплате оказались ниже, чем предложения работодателей. Это связано с тем, что больше половины высокооплачиваемых вакансий — это вахта, а такой график готовы рассматривать менее 10% соискателей.
Хотя формально на каждую вакансию в Иркутской области приходится около 10 резюме, работодатели сталкиваются с другой проблемой. Им сложно найти кандидатов, у которых есть конкретные строительные или монтажные навыки и которые согласны работать вахтой.
