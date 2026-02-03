Священник Портнов ответил, что означает упавший крест на могиле

«Сегодня у нас, к сожалению, картина очень печальная, когда эти кресты валяются позади памятников, лежат на земле, гниют или их выкидывают в общую мусорку. Так христианину относиться к кресту, который символизирует крест Христов, однозначно нельзя. До начала ХХ век была хорошая практика, когда пришедшие в негодность кресты аккуратно, благоговейно распиливали и сжигали в церковной печи. Сейчас человек может сжечь эти дощечки сам, условно говоря, в бане, но он не топить баню этими остатками деревянного креста, а именно просто их сжечь. Или это можно сделать с помощью костра, но опять же, просто сжечь, а не жарить что-то. Вот это будет абсолютно правильный подход», — объяснил собеседник издания.