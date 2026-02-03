Ученые назвали ранние симптомы одного из самых смертельных видов рака

Потеря аппетита, хроническая усталость, боли в животе и спине, а также резкое снижение веса могут указывать на раннее развитие рака поджелудочной железы. К такому выводу пришли исследователи из Национального центра онкологических исследований Испании, сообщает журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.
Авторы работы изучили механизмы формирования опухоли на самых ранних этапах. Рак поджелудочной железы считается одной из наиболее агрессивных и плохо диагностируемых форм онкологии. В большинстве случаев заболевание связано с мутацией гена KRAS, которая запускает неконтролируемое деление клеток.
Именно на этой стадии у части пациентов появляются неспецифические симптомы, которые редко связывают с онкологией. Речь идет о снижении аппетита, общей слабости, болях или дискомфорте в брюшной полости и спине, а также необъяснимой потере массы тела. Врачи отмечают, что такие признаки часто списывают на стресс, проблемы с пищеварением или возрастные изменения.
При этом на самом раннем этапе болезнь может протекать практически бессимптомно. Из-за этого диагноз нередко ставится слишком поздно, когда опухоль уже неоперабельна. По данным исследователей, средняя продолжительность жизни после выявления рака поджелудочной железы составляет около трех месяцев, и лишь немногим пациентам удается прожить порядка пяти лет.
В рамках того же исследования ученые представили экспериментальный подход к терапии. Он основан на одновременном применении трех препаратов, блокирующих ключевые биохимические пути, которые опухолевые клетки используют для роста и выживания. В ходе экспериментов на животных такая комбинация привела к полной ликвидации опухолей поджелудочной железы.
Следующим этапом работы станут клинические испытания с участием людей. Исследователи подчеркивают, что пока речь идет об экспериментальной терапии, однако полученные результаты открывают перспективы для раннего вмешательства при одном из самых смертельно опасных онкологических заболеваний.
