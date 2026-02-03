Ученые назвали ранние симптомы одного из самых смертельных видов рака

Именно на этой стадии у части пациентов появляются неспецифические симптомы, которые редко связывают с онкологией. Речь идет о снижении аппетита, общей слабости, болях или дискомфорте в брюшной полости и спине, а также необъяснимой потере массы тела. Врачи отмечают, что такие признаки часто списывают на стресс, проблемы с пищеварением или возрастные изменения.