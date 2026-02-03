Роспотребнадзор изолировал контактных лиц пациента с оспой обезьян в Подмосковье

Роспотребнадзор выявил и поместил в изоляцию всех, кто контактировал с пациентом, у которого подтвержден случай оспы обезьян в Московской области. Ситуация находится на строгом контроле ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Диагноз подтвердился у мужчины, госпитализированного с характерной сыпью.
— Специалистами ведомства своевременно организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Выявлены контактные лица, за ними организовано медицинское наблюдение и режим изоляции. В случае подтверждения заболевания им будет оказана необходимая медицинская помощь, — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор создал и зарегистрировал современные тест-системы для диагностики оспы обезьян. Эти высокотехнологичные инструменты позволяют быстро выявлять вирус. Специалисты применили их для обследования пациента, что позволило оперативно подтвердить диагноз и предпринять необходимые меры.
2 февраля стало известно, что в Московской области начали поиск третьего человека, у которого может быть обезьянья оспа. Он общался с первым заболевшим, Алексеем, а потом пропал.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что исследователи обнаружили в индийском штате Керала новый опасный штамм оспы обезьян Clade Ib, который отличается от других высокой вирулентностью и легко передается от человека к человеку. Ученые уточнили, что девять из десяти пациентов с подтвержденным диагнозом ранее ездили за рубеж.