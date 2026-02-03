Россиянам напомнили об увольнении за опоздание на работу: на сколько можно задержаться

Работодатель может уволить сотрудника в некоторых случаях. Они касаются, в частности, дисциплины. Так, работника могут уволить за опоздание более чем на четыре часа. Об этом предупредил член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, цитирует РИА Новости.
Он пояснил, что Трудовой кодекс сейчас предполагает только дисциплинарное взыскание с нерадивого сотрудника. Штрафовать в России запрещено. Поэтому наказать за опоздание деньгами не получится.
«Если работника нет на месте дольше четырех часов, то это считается прогулом, который может привести к увольнению. Если работник регулярно приходите позже, то это может стать причиной для дисциплинарного взыскания», — разъяснил Евгений Машаров.
Как оказалось, работодатель может получить штраф за непредоставление сотруднику отпуска. Специалист не может трудиться без длительного отдыха более двух лет подряд.