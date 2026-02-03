Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили об увольнении за опоздание на работу: на сколько можно задержаться

Член ОП Машаров предупредил, что за опоздание на четыре часа могут уволить.

Источник: Комсомольская правда

Работодатель может уволить сотрудника в некоторых случаях. Они касаются, в частности, дисциплины. Так, работника могут уволить за опоздание более чем на четыре часа. Об этом предупредил член комиссии ОП России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров, цитирует РИА Новости.

Он пояснил, что Трудовой кодекс сейчас предполагает только дисциплинарное взыскание с нерадивого сотрудника. Штрафовать в России запрещено. Поэтому наказать за опоздание деньгами не получится.

«Если работника нет на месте дольше четырех часов, то это считается прогулом, который может привести к увольнению. Если работник регулярно приходите позже, то это может стать причиной для дисциплинарного взыскания», — разъяснил Евгений Машаров.

Как оказалось, работодатель может получить штраф за непредоставление сотруднику отпуска. Специалист не может трудиться без длительного отдыха более двух лет подряд.