Журова: после допуска РФ в мировой футбол запрет могут снять и с хоккеистов

«Надеюсь, после заявления Инфантино в организации проведут соответствующее голосование по возвращению российских команд. Все эти запреты выглядят довольно абсурдно. После решения вопроса по футболу, я думаю, встанет вопрос о возвращении наших хоккеистов. Кроме того, могут начать и команды из других видов спорта допускать. Не так точечно как сейчас, а как-то более глобально — баскетбол, волейбол и другие виды спорта», — отметила Журова.