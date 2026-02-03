Журова: после допуска РФ в мировой футбол запрет могут снять и с хоккеистов

В случае снятия запрета на участие в международных соревнованиях с российских футболистов может встать вопрос и о возвращении хоккейных команд, сообщила в беседе с aif.ru олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
Напомним, Инфантино, отвечая на вопрос Sky News о возможном снятии запрета на участие российских команд в международных соревнованиях, сказал, что ФИФА обязана рассмотреть этот вопрос.
Инфантино также назвал этот запрет бесполезным, породившим лишь «разочарование и ненависть». Российские команды были отстранены от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за украинского конфликта.
Кроме того, с 2022 года сборные России и Белоруссии по хоккею не участвуют в международных соревнованиях по решению Международной федерации хоккея (IIHF).
«Надеюсь, после заявления Инфантино в организации проведут соответствующее голосование по возвращению российских команд. Все эти запреты выглядят довольно абсурдно. После решения вопроса по футболу, я думаю, встанет вопрос о возвращении наших хоккеистов. Кроме того, могут начать и команды из других видов спорта допускать. Не так точечно как сейчас, а как-то более глобально — баскетбол, волейбол и другие виды спорта», — отметила Журова.
Ранее в Госдуме поддержали слова главы ФИФА о возвращении России в мировой футбол.